В Одесском медуниверситете произошли беспорядки – полиция задержала 51 человека

Новые беспорядки произошли 3 июня в Одесском национальном медицинском университете, фактически захваченном сторонниками бывшего ректора Валерия Запорожана.

Об этом сообщает «Думская».

Утром члены наблюдательного совета вуза вместе с назначенной Минздравом и.о. ректора Владленой Дубининой и группой активистов сумели попасть в ректорат вуза. Они пытались провести там внеочередное заседание, но не смогли. В помещение ворвалась группа молодых людей в масках, которые распылили газ (им ответили из огнетушителей).

Одновременно полиция получила сигнал о минировании здания и начала эвакуацию людей. Дубинина и другие были вынуждены покинуть университет и удалиться в сопровождении полиции. Запорожановцы кричали им вслед: «Ганьба!».

Пресс-секретарь вуза Ярослава Витко опубликовала фотографии, сделанные в ректорате. На них видны баррикады из мебели, построенные сторонниками экс-ректора. Одновременно Валиховский переулок был перекрыт полицией. Кто распылял газ, пока неясно: сторонники Запорожана обвиняют минздравовских, а те – запорожановцев.

Полиция задержала участников столкновений в Медине. Их везут в райотдел разбираться. Некоторым из засевших в здании сторонников Запорожана (людям в масках) удалось скрыться: они выпрыгнули из окон и убежали. По информации замначальника ГУНП Сергея Махотина, пострадал один полицейский. Правоохранители задержали 51 участника событий (25 с одной и 26 с другой стороны). Со стороны Запорожана в беспорядках участвовали бойцы охранной фирмы «Зевс», со стороны Дубининой и Минздрава – представители «Нацкорпуса» и «Автомайдана» Евгения Резвушкина.

Напомним, что ректорат университета захватили еще в феврале, в захвате участвовал нардеп Мосийчук.