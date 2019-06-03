В Николаеве пьяный водитель «Москвича» выехал на тротуар и снес дорожный знак

Днем в понедельник, 3 июня, в Николаеве на пересечении улиц Гражданская и Пограничная произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Москвич».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, водитель приблизительно 60-ти лет не справился с управлением, выехал на тротуар, после чего врезался в дорожный знак. Патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти алкотестер «Драгер», результат которого показал 3,23 промилле.

Сейчас патрульные оформляют соответствующие административные материалы в отношении водителя транспортного средства.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что в центре Николаева водитель без удостоверения снес два тополя – у мужчины выявили 3,5 промилле алкоголя.