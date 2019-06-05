На Кировоградщине от удара молнии загорелось здание местной администрации

В городе Благовещенское Кировоградской области во вторник, 4 июня, от удара молнии загорелось здание райгосадминистрации.

Об этом сообщают в пресc-службе ГСЧС Кировоградской области.

В 18:10 спасателям сообщили о возгорании админздания на улице Героев Украины.

По прибытию выяснилось, что горит около 300 квадратных метров кровли здания.

К ликвидации пожара привлекалось шесть единиц техники и 25 спасателей.

Отмечается, что травмированных и погибших в здании не обнаружили. Пожар удалось потушить в 20:30.

Ранее сообщалось, что на Одесчине из-за удара молнии горела школа.