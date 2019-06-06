В Николаеве на Намыве столкнулись «Fiat» и «ГАЗель» – пострадал один человек

Днем в четверг, 6 июня, в Николаеве на улице Лазурная произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ГАЗель» и «Fiat Doblo», в результате чего пострадал один человек.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, «ГАЗель» ехала по улице Лазурная со стороны кольца, в то время как во встречном направлении ехал «Fiat Doblo». Последний выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От удара «ГАЗель» перевернулась на бок. В аварии пострадал водитель «Fiat», его госпитализировали.

Как поясняла пассажир этого автомобиля, мужчине стало плохо за рулем, из-за чего он выехал на «встречку». На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Нацполиции.

Фото: Новости-Н

Напомним, что в центре Николаева столкнулись «BMW» и «Volkswagen», в результате чего пострадали два человека.