На Николаевщине грузовик со щебнем «догнал» прицеп зерновоза – груз рассыпался на дороге

На трассе Р-06 «Николаев-Ульяновка» в Новоодесском районе в пятницу, 7 июня, столкнулись два грузовых автомобиля – из прицепа и кузова на дорогу высыпались щебень и зерно.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Автоавария произошла на дорожном подъеме в районе села Себино. Оба грузовика двигались в направлении Николаева.

Водитель грузовика с щебнем въехал в прицеп движущегося впереди седельного тягача с зерном. В результате происшествия пострадал один из водителей.

Также из-за столкновения на дорогу выспалось зерно и щебень, что значительно затрудняет проезд транспорта.

Напомним, как на Николаевщине столкнулись «BMW» и грузовик, в результате чего погиб один человек.