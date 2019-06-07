На снигиревской трассе столкнулись «ВАЗ» и «Toyota» – оба автомобиля вылетели в кювет, есть погибшие

Днем в пятницу, 7 июня, в Снигиревском районе Николаевской области на трассе Т-1508 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легковых автомобилей «ВАЗ» и «Toyota».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Авария произошла в районе села Широкое. В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.

Как уточнили изданию в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области, по предварительной информации, есть погибшие в этой аварии. Все обстоятельства произошедшего выясняются. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

В полиции добавили, что 81-летний водитель и 66-летняя пассажирка легковушки погибли на месте происшествия.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали автоаварию, просьба звонить (0512) 49-83 -95, (063) 4048-39-38 или обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, Отдел расследования ДТП», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что на Николаевщине в лоб столкнулись «ВАЗ» и «Renault» – погибли оба водителя, один из них был полицейским.