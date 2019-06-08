На Николаевщине на пляже застряла карета скорой медпомощи с больным – автомобиль пришлось вытаскивать техникой спасателей

В Южноукриаинске 7 июня спасатели помогли выбраться из песка автомобилю скорой медицинской помощи, который вез больного человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 08:17 на линию «101» поступила информация о том, что в районе городского пляжа в песке застряла карета скорой помощи, перевозивший больного в лечебное учреждение. На место выехало дежурное отделение 25-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели с помощью лебедки вытащили транспортное средство на безопасный участок дороги, после чего водитель продолжил движение.

Напомним, как на Николаевщине в конце января в снегу застряла «скорая», которая спешила на вызов к детям и доставкой фельдшера и больных занялись спасатели.