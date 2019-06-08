На Николаевщине мужчина во время стройки обнаружил авиабомбу – ее уничтожили пиротехники

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В пятницу, 7 июня, в Николаевской области пиротехники уничтожили авибомбу, которую нашел местный житель.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:40 на линию «101» поступило сообщение о том, что во время проведения строительных работ в селе Кубряки Веселиновского района мужчина обнаружил взрывоопасный предмет.

По прибытию группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения боеприпас классифицирован как авиабомба ФАБ-50 времен прошлых войн.

В этот же день, в 18:00, опасную находку уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, что 31 мая в Николаеве пиротехники, путем контролируемого подрыва, уничтожили 13 взрывоопасных предметов.

Виолетта Чех

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