В Николаеве пешеход бросался на едущий «ВАЗ» – ему в прыжке удалось только потрогать багажник

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В Николаеве пешеход бросался на автомобиль «ВАЗ», водитель которого выезжал из поворота.

Соответствующее видео опубликовали в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

На ролике видно, как водитель «ВАЗ» поворачивает с улицы вправо на проспект Богоявленский. В этот момент для пешеходов на светофоре горит зеленый свет. Когда водитель уже фактически завершил поворот, то с другой стороны проспекта в направлении автомобиля резко побежал пешеход.

Далее пешеход бросается на автомобиль с протянутой рукой, но падает уже за его багажником. Водитель «ВАЗ» уехал дальше, а мужчина встал с дороги и какое-то время стоял и смотрел вслед за автомобилем.

 

 

Тарас Леонтян

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