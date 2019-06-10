На Николаевщине легковушка выехала на «встречку» и врезалась в грузовик – пострадал мужчина

Фото из архива Ночью в понедельник, 10 июня, в районе села Мигия Николаевской области на автодороге Р-06 произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Toyota RAV4» и «Renault Magnum», в результате которого пострадал один человек.

Об этом сообщается в сводке Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Около 1:17 водитель легкового автомобиля «Toyota» не справился с управлением и допустил столкновение в попутном направлении с грузовым автомобилем «Renault». В результате ДТП пассажир легкового автомобиля оказался зажат элементами кузова. Для деблокирования привлекалось пожарно-спасательное отделение 23-й части. С черепно-мозговой травмой и переломом конечности он был госпитализирован каретой скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее в Николаеве легковушка врезалась в дерево, в результате чего один человек погиб, двое пострадали.