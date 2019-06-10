Редакция газеты «Голос Украины» извинилась за расистские высказывания своего журналиста

Редакция газеты «Голос Украины» извинилась за расистские и антисемитские высказывания своего корреспондента Василия Чепурного в Facebook.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте редакции.

«В связи с размещением собственным корреспондентом газеты «Голос Украины» в Черниговской области Василием Чепурным в своем аккаунте на Facebook собственной мысли касаемо некоторых событий и своего собственного отношения к отдельным людям, редакция газеты «Голос Украины» заявляет.

Газета «Голос Украины», официальное издание Верховной Рады Украины, никогда не разделяла и не будет разделять позиции касаемо предубеждений по отношению к лицам, основанным на расе, национальности, или религиозной принадлежности.

В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, в частности свободы слова и высказываний, уважения к приватной жизни человека, не распространение информации, содержащей предвзятость или необоснованные обвинения, невозможность распространения информации, которая дискриминирует любого человека через его пол, язык, расу, религию, национальное, региональное или социальное происхождение или политические пристрастия.

В. Чепурной, без указания места работы, обнародовал на частной странице в социальной сети Facebook изуверскую позицию касаемо результатов виборов президента и предстоящих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой «Голоса Украины».

Газета всегда следовала принципам толерантности и взаимоуважения. По инициативе редакции в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предусмотрено создание в качестве приложений к «Голоса Украины» изданий национальных меньшинств польского, венгерского, крымскотатарского, еврейского, армянского, болгарского.

В то же время заявляем, что редакция газеты «Голос Украины» не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывание или определенную позицию касаемо тех или иных событий.

Невзирая на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывание В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули.

Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания В. Чепурного на занимаемой должности.» - говорится в сообщении.