Офис «Сноба» разгромил 25-летний украинец - он задержан полицией

В Москве задержали мужчину, ответственного за разгром редакции «Сноб». Им оказался гражданин Украины.

Об этом сообщает редакция «Сноб».

По данным правоохранительных органов, задержанный – гражданин Украины 25-ти лет, у него есть жена и восьмимесячный ребёнок. Задержанный утверждает, что ничего не помнит о случившемся.

«В нетрезвом состоянии он отправился что-нибудь погромить, и офис «Сноба» оказался на его пути.» - из сообщения на сайте редакции «Сноб».

« - На месте офиса «Сноба» мог быть любой магазин, кафе, прачечная. И если бы он не прихватил с собой в беспамятстве ноутбук и моноблок, то его действия в УК квалифицировались бы просто как хулиганство, а теперь - кража со взломом. Мы на связи с полицией, ждем встречи с задержанным. И мы ни в коем случае не призываем к крови, а напротив, к милосердию. Мне лично ужасно жалко, что в начале жизни, когда все только начинается - семья и ребенок - человек так тяжко оступился», - сказала главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова.

Мужчина утверждает, что ранее не судим. Свою вину признает. Каким образом проник через закрытую дверь не помнит. Обозначить цель разгрома не смог.

Напомним, в Москве ночью, 10 июня, неизвестный пробрался в редакцию издания «Сноб» и разгромил офис.