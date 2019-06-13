За сутки на Николаевщине выгорело три гектара сухой травы, мусора и сена – в одном из случаев огонь едва не охватил домовладение

В Николаевской области за сутки зафиксировали шесть пожаров сухой травы, мусора, сена общей площадью почти три гектара. Случаи произошли в Веселиновском, Вознесенском, Баштанском, Новоодесском районах и в Николаеве.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В ГСЧС отметили, что в Николаевской области по состоянию на 13 июня установлена ​​высокая пожарная опасность (4 класс). Температура достигает значительных отметок, что приводит к высушиванию травы на обочинах дорог, вблизи жилого сектора, хвойной подстилки в лесных массивах и тому подобное. При таких условиях риск пожаров существенно увеличивается, ведь возгорания может вызвать даже незначительная искра или брошенный окурок.

Особого внимания заслуживает пожар, возникший в частном секторе Веселиновского района. Так, огонь из сена на улице Тополиной в селе Варюшино едва не перекинулся на летнюю кухню. Пожарные 11-й Государственной пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали пламя и не допустили его распространения.

Всего в тушении пожаров привлекалось пять единиц техники ГСЧС, автомобиль МПО «Александровка» и 18 человек. Повлекло возгорание неосторожное обращение с огнем граждан.

Напомним, что 11 июня в Николаевской области из-за поджога сгорело 3,5 гектара сухостоя и мусора.