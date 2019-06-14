На Николаевщине женщина подняла экстренные службы на поиск сына, который мог утонуть в реке – подростка нашли у бабушки

В Первомайске женщина решила, что ее сын утонул в реке, и подняла на его поиски экстренные службы и военнослужащих, а он тем временем находился в гостях у бабушки

Об этом говорится в сводке за сутки Главного управления Госслужбы чрезвыайных ситуаций в Николаевской области.

Происшествие произошло утром 13 июня. Жительница Первомайска сообщила спасателям, что ее 16 летний сын ушел на рыбалку и мог утонуть.

На поиски подростка в реке Южный Буг и Синюха на лодке отправились сотрудники 23-й Государственной пожарно-спастельной части. Также к поискам привлекли семь местных полицейских и 12 военнослужащих.

Поиски на местности не дали никаких результатов, но около 12:00 стало известно, что подросток находится в гостях у своей бабушки в Доманевском районе.

Напомним, как в Николаеве граждане сообщили, что в яхт-клубе утонул мужчина, а после поисков спасатели установили, что пловец вернулся к берегу самостоятельно.