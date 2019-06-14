В центре Николаева из-за пробки оказалось заблокировано движение трамваев

В Николаеве в пятницу, 14 июня, на проспекте Центральном образовалась пробка, в которой помимо машин оказались трамваи.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На проспекте образовалась пробка начиная от улицы Соборной. Трамвай двигался по улице Декабристов. В то же время, выезжая на проспект Центральный он остановился, перекрыв одну из полос движения, тем самым усугубив ситуацию.

Из-за этого ряд трамваев, которые двигались за ним, также остановились на Декабристов. Через некоторое время он возобновил движение.

Как сообщили редакции на КП «Николаевэлектротранс», трамвай простоял там семь минут.

- Там образовался затор. Трамвай не смог подъехать, а так как водитель молодой, она чуть-чуть растерялась и стала на обесточенном участке, который там есть, - рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за изношенности путей с рельсов сошел трамвай.