На Николаевщине нашли артснаряды и минометную мину – спасатели уничтожили их путём подрыва

Жители Николаевской области во время прогулки и сбора металлолома нашли артиллерийские снаряды и минометную мину.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во время прогулки на открытой территории на улице Молодежная села Бандурка Первомайского района мужчина наткнулся на артиллерийский снаряд диаметром 76 миллиметров, о чем сразу же сообщил в Службу спасения.

Другой, похожий случай произошел в селе Софиевка Первомайского района. Во время поиска металлолома, местный житель нашёл минометную мину диаметром 81 миллиметр и артснаряд диаметром 76 миллиметров времен прошлых войн.

В пятницу, 14 июня, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожил три взрывоопасных предмета времен прошлых войн путём контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина ремонтировал летнюю кухню и нашел два артиллерийских снаряда.