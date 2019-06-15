Николаевская полиция провела рейд по общественным местам – обнаружили выпивших подростков и 15-летнюю девушку, которая была без родителей

В Николаеве полицейские ювенальной превенции совместно с спецназовцами тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции выявили на улице Набережной факты продажи алкоголя несовершеннолетним, распитие подростками спиртных напитков и их появления в нетрезвом состоянии в общественных местах.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В пятницу, 14 июня, в рамках всеукраинских профилактических мероприятий по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей «Безопасное лето» в одном из развлекательных заведений полицейские обнаружили 15-летнюю девушку, которая находилась там после 22:00 без сопровождения взрослых.

В отношении владельца бара составили административный протокол по статье 180-1 («Нарушение порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания») КУоАП, а саму несовершеннолетнюю передали родителям.

Там же правоохранители встретили двух нетрезвых подростков. Относительно юношей составили административные материалы по статье 178 («Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде») КУоАП.

За двух несовершеннолетних, которые также были в состоянии опьянения, но еще не достигли возраста административной ответственности, будут отвечать родители по статье 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») КУоАП. Материалы направят в суд для принятия соответствующего решения.

Во время отработки полицейские ювенальной превенции проводили профилактические беседы с владельцами, директорами, администраторами и продавцами кафе, баров, ресторанов, магазинов, напоминая об ответственности за нарушение требований действующего законодательства в сфере продажи алкогольных напитков и табачных изделий детям, а также установленного законом порядка пребывания подростков в развлекательных заведениях или заведениях общественного питания.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный подросток потерял сознание – ему помог бездомный, пока прохожие просто проходили мимо.