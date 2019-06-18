На Николаевщине из-за короткого замыкания электропроводки сгорел «ВАЗ»

Во вторник, 18 июня ночью, в поселке городского типа Казанка Николаевской области горел автомобиль «ВАЗ 2108».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасателям о пожаре автомобиля по улице Мира сообщили в 00:04. По указанному адресу выехало очередное отделение 17-й Государственной пожарно-спасательной части. В 00:13 пожар площадью 6 квадратных метров пожарные локализовали, в 00:21 - ликвидировали.

По предварительным данным ее стало короткое замыкание электропроводки. К тушению привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники ГСЧС. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в Новоодесском районе днем 15 июня во время движения загорелся автомобиль «Ford Tranzit».