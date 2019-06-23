В здание Харьковского горсовета въехал автомобиль – пострадал водитель

В Харькове в воскресенье утром, 23 июня, автомобиль влетел в здание горсовета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В результате ДТП 30-летний водитель с телесными повреждениями был госпитализирован. Сообщается, что пассажиров в автомобиле не было.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Ужгороде 21-летняя студентка Яна Костраба на «Porsche Cayenne» устроила лобовое ДТП. Девушка ехала на черном джипе вместе с подругами и выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем «Ford».

В Первомайском районе водитель «ВАЗ» и его пассажир пострадали в результате столкновения со столбом.