На Полтавщине рухнул «кукурузник» и полностью сгорел – двое пилотов успели эвакуироваться

В воскресенье, 23 июня, вблизи села Млыны, Лохвицкого района Полтавской области произошла аварийная посадка самолета Ан-2 («кукурузник»), после чего он полностью сгорел.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Полтавской области.

Сообщение о пожаре поступило от местного жителя поступило около 10 часов утра. В самолете находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. В результате падения самолет начал гореть.

Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 10:16, а в 11:00 ликвидировали его. К тушению пожара были привлечены шесть человек личного состава и 1 единица техники.

Пилотов самолета доставили в районное лечебное учреждение. Причины авиационного происшествия устанавливают следователи. По предварительной информации самолет летел на опрыскивания сельскохозяйственных посевов.

Напомним, как 29 мая, во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.