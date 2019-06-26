Жители Николаевщины во время поиска металлолома наткнулись на снаряды времен Второй мировой войны

В селе Доброе Баштанского района 25 июня местные жители во время поиска металлолома обнаружили снаряды времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Местные жители обнаружили 5 опасных находок (4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, минометную мину калибром 81 мм). Пиротехнический расчет спасателей при обследовании дополнительно нашел два снаряда калибра 50 и 152 мм. В дальнейшем все находки уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее возле острова Березань спасатели собрали 107 артснарядов.