Жители Николаевщины во время поиска металлолома наткнулись на снаряды времен Второй мировой войны

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В селе Доброе Баштанского района 25 июня местные жители во время поиска металлолома обнаружили снаряды времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Местные жители обнаружили 5 опасных находок (4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, минометную мину калибром 81 мм). Пиротехнический расчет спасателей при обследовании дополнительно нашел два снаряда калибра 50 и 152 мм. В дальнейшем все находки уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее возле острова Березань спасатели собрали 107 артснарядов.

Вадим Богданов

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