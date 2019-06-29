В США на дом упал самолёт - два человека погибли, один в тяжелом состоянии

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28 июня, в США на дом упал самолёт. Пилот и один человек в доме погибли, согласно заявлению Департамента общественной безопасности Северной Каролины. Третий человек «с серьезными травмами» был доставлен в медицинский центр Cape Fear Valley в Фейетвилле.

Об этом сообщает «ABC News».

Государственный дорожный патруль охранял место крушения до прибытия следователей из Национального совета по безопасности на и Федерального управления гражданской авиации.

Причина аварии пока не известна.

Напомним, в воздушном пространстве Германии столкнулись два истребителя. Пилоты успели катапультироваться перед столкновением, пострадавших нет. А на Ровенщине во время учебного полета потерпел крушение вертолет Ми-8 – погибли четверо членов экипажа.

Владислав Фомин

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