Известный голливудский композитор написал звуки мотора для нового электромобиля «BMW»

Композитор Ханс Циммер, известный по работе над «Интерстелларом» и «Началом», совместно с инженером Ренцо Витали написал звуки для нового поколения электромобилей «BMW». Они создали звуковые эффекты для концепт-кара «BMW M Next», представленного 25 июня в Мюнхене.

Об этом сообщает «Tjournal».

Совместный проект «BMW» и Циммера получил название «BMW IconicSounds Electric». По словам вице-президента компании Йенса Тимера, благодаря новому бренду потребители «всеми органами чувств» получат удовольствие от вождения. Циммер и Витали написали звуки разгона и остановки, а также эффекты при вождении, например, клики кнопок на приборной панели. Часть из них можно услышать в промо-ролике о машине.

Эффекты будут имитировать вождение автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. При этом электромобили не будут звучать так же, как машины на топливе: звук будет зависеть от мощности и скорости электромобиля. «BMW» работала над искусственными звуками как минимум с 2009 года. Инженеры в том числе хотели повысить слышимость почти бесшумных электромобилей для пешеходов, не беспокоя их непривычными звуками.

«BMW M Next» в ближайшее время не появится в продаже – это концепт-кар, который отражает направление развития производителя. Системой звуков оборудуют все следующие поколения машин, а новые электромобили представят в 2023 году – раньше, чем планировалось, потому что компания опережает собственный график производства на два года.

Напомним, что ранее компания «Bugatti» представила самый дорогой автомобиль в мире, который стоит 11 миллионов евро.