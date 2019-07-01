В Николаеве у «маршрутки» на ходу вывернуло переднее колесо

В понедельник, 1 июля, в Николаеве у маршрутного такси, которое ехало по улице Чигрина, вывернулось переднее колесо.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «Авто Нико».

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Чигрина и 1-й Слободской. У маршрутного такси, курсирующего по 43-му маршруту, на ходу выкрутило праве переднее колесо.

Судя по фотографии, в «маршрутке» на момент движения находились пассажиры, о пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на ходу загорелась «маршрутка» с пассажирами.

Напомним, что в Николаеве у «маршрутки» с пассажирами на ходу отлетело колесо.

Кроме этого, у внедорожника спецроты полиции на площади Победы отвалилось колесо