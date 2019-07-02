В Днепропетровской области шестеро детей пострадали от взрыва гранаты

В селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области на детской площадке взорвался неизвестный предмет. В результате происшествия пострадали шестеро детей.

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.

Происшествие произошло в понедельник, 1 июля, около 20:00. По предварительным данным, в результате взрыва ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - статья 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и статья 264 («Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов»).

В то же время глава Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов на своей странице вечером сообщил о состоянии детей.

«Вот такой осколок только достали из брюшной полости ребенка ... Только что вернулся из больницы на Космической. Ситуация сложная. Но под контролем. Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованы все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных!» - написал он.

Утром во вторник, 2 июля, он сообщил, что дети живы и поблагодарил все службы за работу.

«Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малыш - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать. В детской больнице на Космической все необходимое для помощи есть!» - отметил он.

Правоохранители сообщили, что пострадавшие дети нашли боеприпас на мусорной свалке. По предварительным данным взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П.

Ранее сообщалось, что жители Николаевщины во время поиска металлолома наткнулись на снаряды времен Второй мировой войны.