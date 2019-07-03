В Днепре девушка сорвалась с высоты, пытаясь по простыням забраться к парням в общежитие

В Днепре в среду, 3 июля, девушка сорвалась с высоты, пытаясь забраться в окно общежития Автотранспортного колледжа НТУ.

Об этом сообщает Информатор .

Как известно, девушка не имеет никакого отношения к данному ВУЗу и в этом общежитии не проживала. Утром она пришла к своим знакомым и, понимая, что комендант ее не пропустит, те решили затащить подругу к себе в комнату через окно.

Поскольку речь шла о подъеме на 4-й этаж, парни решили связать веревку из простыней. Прочная, казалось бы, конструкция дала сбой — девушка сорвалась с высоты и упала прямиком на крышу небольшой пристройки.

Все обошлось — она отделалась только ушибами, содрала коленки и поранила руку. Менее чем за десять минут ко входу в общежитие подъехал экипаж патрульной полиции. Практически сразу инспекторы установили личности инициаторов затеи и попросили их спуститься вниз.

«В 6 утра звонит мне **** и говорит, мол, так и так, надо затянуть девочку на наш этаж. Я сказал, что не стоит, и вообще я хочу спокойно уйти на каникулы без всяких проблем. Он меня полтора часа уговаривал. Ну и я ему сказал, чтобы, если что, он взял всю вину на себя. У нее рука соскользнула — и она сорвалась с 4-го этажа, упала на крышу», — рассказал один из парней.

Оказалось, что одного из них два дня назад отчислили из колледжа. Он объяснил, что не знал об исключении и планировал идти на пересдачу. На место происшествия вызвали руководство учебного заведения, а также родителей девушки.

Ранее сообщалось, что подросток в Стамбуле поймал ребенка, выпавшего из окна второго этажа.