На Одесчине 9-летняя девочка с братиком самостоятельно пришли в полицейский участок - они назвали свой дом «адом» и попросили направить их в приют

Иллюстрация В Арцизском районе, Одесской области, 9-летняя девочка и её 8-летний брат самостоятельно пришли в участок полиции и попросили забрать их от мамы с отчимом, а после устроить в интернат.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Дети попросили еды и сообщили, что домой возвращаться категорически отказываются, так как их мать постоянно выпивает с отчимом, а последний их систематически оскорбляет и кричит.

«Брат с сестрой были очень напуганные и голодные. Они называли свой дом «адом» и просили направить их в приют. Малолетних доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования. Совместно со службой по делам детей было принято решение об их устройстве в детский Центр социальной реабилитации.» - рассказал начальник Арцизского отделения полиции Александр Кучугура

Горе-родители - 33-летняя местная жительница и ее 35-летний сожитель, заметили отсутствие детей только ночью и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в их поисках в райотдел.

Сейчас правоохранители привлекают супругов к ответственности по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: 178 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде), 173-2 (совершение насилия в семье, невыполнение защитного предписания или не прохождение коррекционной программы) ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Напомним, на Одесчине при пожаре в жилом доме погибли четыре ребенка – их матерей нашли пьяными во дворе.