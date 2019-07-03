В Харькове патрульный 40 минут держал в руке гранату, выхваченную у участника конфликта - она оказалась муляжом

В Харькове патрульные полицейские в ходе разрешения конфликта между местными жителями заметили у одного из них гранату. Инспектор 40 минут держал её в руке, чтобы она не взорвалась. Боеприпас оказался муляжом.

Об этом сообщают в патрульной полиции Украины.

Так, полицейские получили вызов о семейном конфликте: нетрезвый мужчина бросался на заявителя с ножом и другими предметами. Когда инспекторы прибыли на место, количество участников конфликта уже возросло до 6 человек. Все ссорились между собой и были настроены агрессивно.

Патрульные взялись регулировать спор, однако какой-то момент один из мужчин резко засунул руку в карман. В свете фар полицейские увидели, что в его кармане лежит предмет, похожий на гранату. Не дав спусковой скобе отстрелить, патрульный выхватил опасный предмет и прочно зафиксировал в руке.

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу. Около 40 минут патрульный держал вероятную гранату, чтобы не дать ей взорваться. Между тем напарники огородили место происшествия и обеспечили общественную безопасность.

Как впоследствии установили специалисты взрывотехнической службы - граната в руке патрульного оказалась муляжом. А ее владелец признался, что просто хотел пошутить.

«Риски на службе всегда реальны. Хорошо, что на этот раз в руке патрульного оказалась ложная граната и никто не пострадал. А с неудачными шутками мужчины в дальнейшем будут разбираться следователи», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине ветеран-афганец в автобусе обезоружил пьяного мужчину с гранатой без чеки и более часа удерживал ее до приезда полиции.