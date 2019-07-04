В Николаеве полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

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В Николаеве Ингульский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 64-летнего Сергея Верестюка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина 21 июня ушел из Николаевского онкологического диспансера и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.

Был одет в белую рубашку с коротким рукавом, светло-серые спортивные штаны, черные туфли.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в полицию по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42А или по телефонам (0512) 21-61-11, 21-61-92, 21-61-96, 102.  

Напомним, что на Николаевщине разыскивают 40-летнего мужчину, который ушел к реке и пропал.

Вадим Богданов

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