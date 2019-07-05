В Николаеве из-за неосторожности при курении загорелся гараж

В Николаеве 4 июля произошел пожар в кооперативе «Мир» на Херсонском шоссе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На вызов прибыли пожарные, которые локализовали и ликвидировали возгорание на площади 5 кв.м. Причиной пожара стала неосторожность его владельца при курении.

В тот же день в городах Первомайске и Николаеве, а также в Березанском районе спасатели потушили пожары хозяйственных построек и гаража.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине ночью горели «ВАЗ» и два гаража.