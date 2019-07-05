Возле Николаева горит степь на площади в 5 гектаров – причиной пожара стали сразу несколько поджогов

В Витовском районе Николаевщины 5 июля спасатели продолжают ликвидацию пожара на открытой территории, который охватил 4,7 гектара.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар начался около 13:00 возле села Каравелово. В результате умышленных поджогов во многих местах загорелась сухая трава, стерня, лесополоса, поле с ячменем и пшеницей. Благодаря оперативной работе пожарно-спасательных подразделений и местного населения удалось почти сразу отбить огонь от зерновых культур. Во время тушения пожарным помешал порывистый ветер, пламя быстро распространялось на значительную площадь, поэтому дополнительно к месту направили еще отделение спасателей. Кроме этого, с помощью квадрокоптера проводили мониторинг местности для возможного обнаружения новых очагов горения. В 14:07 пожар локализовали, сейчас идет его ликвидация.

От ГСЧС работало 19 человек личного состава и 5 единиц техники, 13 человек местного населения и техника (водовозки, тракторы) от местных предприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине случилось 22 пожара на открытых территориях.