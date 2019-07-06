За сутки спасатели Николаевщины 11 раз тушили пожары на открытых территориях – в одном случае пришлось привлечь военнослужащих

За сутки, 5 июля, в Николаевской области спасатели 11 раз привлекались для ликвидации пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сотрудники Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты привлекались к тушению сухой травы, кустарников, деревьев, мусора, которые выгорели на общей площади более 31 гектара. На этот раз пожара тушили пожарные Вознесенского, Витовского, Николаевского, Новоодесского, Веселиновского, Березнеговатского, Снигиревского районов и Николаева.

Всего от ГСЧС привлекалось 42 человека личного состава, 11 единиц пожарно-спасательной техники. В Николаевском районе совместно со спасателями работали военные (пять человек и пожарный автомобиль в/ч 1890), в Веселиновском - местная пожарная команда села Широколановка, в Березнеговатском - дополнительно осуществлялся подвоз воды от фермерского хозяйства «Валентина».

Неосторожное обращение с огнем стало вероятной причиной во всех случаях.

Напомним, что ранее возле Николаева горела степь на площади в 5 гектаров – причиной пожара стали сразу несколько поджогов.