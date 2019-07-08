В Вознесенске 17-летнюю девушку сбил насмерть поезд – полиция не исключает, что это было самоубийство

В Вознесенске в ночь на 8 июля поезд сбил 17-летнюю девушку, которая умерла от полученных травм.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось около 3:45 на железнодорожной станции «Вознесенск». Тело девушки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция выясняет все обстоятельства и причины трагедии. Следователи не исключают версию самоубийства, намерения о котором девушка выражала на своей странице в соцсети.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в случае событий со смертельным исходом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 14-летний подросток поссорился с подругой и бросился под поезд.