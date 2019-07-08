В Киеве от взрыва гранаты погиб 52-летний мужчина – в полиции предполагают, что это могло быть самоубийство

Днем в понедельник, 8 июля, в Киеве от взрыва гранаты погиб 52-летний мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

Происшествие произошло примерно в 15:20 на территории Святошинского района столицы. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское.

В полицию поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

В настоящее время место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента. Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области шестеро детей пострадали от взрыва гранаты.