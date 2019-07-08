В Иране задержали украинского путешественника – из-за дрона его обвиняют в шпионаже

В городе Ардакан (Иран) арестовали украинского путешественника Артема Сурина, который совершает кругосветное путешествие, и вменяют ему шпионаж.

Об этом сообщает «theБабель».

«Задержали за наличие дрона, держали в полицейском участке, затем суд за полчаса постановил арестовать. Переводчика нет, хотели дать заставить подписать бумаги в суде, не дал. Подписывал за меня какой-то водитель. Шьют шпионаж», - написал он.

Позднее бывший советник Службы безопасности и дипломат Маркиян Лубкивский сообщил, что вопросом освобождения украинца уже занимается департамент Министерства иностранных дел стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также он добавил, что «ситуация непростая» и необходимо привлечение Администрации Президента и и.о. главы МИД Елены Зеркаль.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский журналист Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж, попросил о помиловании.