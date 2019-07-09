На Николаевщине молния убила 18-летнего парня

В Витовском районе в понедельник, 8 июля, молния убила 18-летнего парня, который выпасал скот.

Об этом говорится в суточной сводке Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 14:42 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС из полиции поступило сообщение, что за переделами села Николаевское во время выпаса скота от удара молнии (предварительная причина) погиб гражданин Буцман 2001 года рождения.

Для определения окончательной причины смерти тело погибшего направлено в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, в Ивано-Франковской области молния ударила в остановку, убив троих человек.