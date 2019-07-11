В США пассажир снял на видео, как сломался двигатель в его самолете

На видео, снятом пассажиром на недавнем рейсе авиакомпании Delta Airlines, показали поврежденный двигатель, из-за которого экипаж самолета был вынужден совершить аварийную посадку в Северной Каролине (США).

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на «Ctvnews.ca».

На кадрах полета 8 июля носовой конус одного из двигателей самолета McDonnell Douglas MD-88 отделился, и пассажиры увидели, как он подпрыгивает в открытой части двигателя. Люди, летящие в самолете из Атланты в Балтимор, сообщили в твиттере, что кабина самолета начала заполняться дымом от поврежденного двигателя.

В письменном сообщении компании Delta говорится, что «экипаж рейса 1425 Delta принял решение направиться в Роли, штат Северная Каролина, после получения сигнала о проблеме с одним из двигателей самолета». По словам авиационного эксперта Джона Кокса, выпадение «вертушки» двигателя – явление чрезвычайно редкое.

- Я работал над этим типом двигателя (Pratt and Whitney JT-8) с 1980 года, - сказал Кокс. – Я никогда не видел и не слышал о таком.

По словам Кокса, риска падения самолета не было, «поскольку все авиалайнеры могут летать с одним неработающим двигателем». Для тех, кто находился в самолете, эта ситуация была «ужасающей». Однако пассажиры в соцсетях отметили высококлассную работу экипажа лайнера, который помогал пассажирам пройти через это испытание, пока самолет заходил на аварийную посадку.

Напомним, что ранее австралийский пилот нарисовал в небе нецензурные фигуры и надпись «Мне скучно».