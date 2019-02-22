Австралийский пилот нарисовал в небе нецензурные фигуры и надпись «Мне скучно»

Пилот из Австралии вылетел из аэропорта пригорода Аделаиды Солсбери и более трех часов «рисовал» в небе фигуры, похожие на пенисы, а также написал «I'm bored» («Мне скучно»).

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на телеканал ABC.

Самолет вылетел 19 февраля в 8:53 и вернулся туда же в 11:57. В общей сложности он преодолел 669 километров.

Пилот в отставке Крис Уилсон в комментарии телеканалу признался, что видит такое впервые. Он назвал поступок летчика безобидным, так как он не нарушил никаких мер безопасности. Такого же мнения придерживается представитель Управления безопасности гражданской авиации Питер Гибсон.

🙈 В Австралии пилот три часа испытывал новый двигатель самолета. Результат: два нарисованных пениса и надпись «мне скучно» https://t.co/zXnALyXIpv pic.twitter.com/2uuRec7tYr — Snob (@snob_project) February 20, 2019

Это не первый случай, когда пилоты оставляют послания в небе. В ноябре 2017 года, например, летчик ВМС США нарисовал в небе фигуру, похожую на мужской половой орган.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу учебный самолет упал на улицу.