В Норвежском море на месте гибели подлодки «Комсомолец» уровень радиации превышен в 100 тысяч раз

Норвежские ученые обнаружили возможную утечку радиации на месте гибели советской атомной подводной лодки K-278 «Комсомолец» в Норвежском море. Уровень радиации превышен в сто тысяч раз.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на телеканал «ТV2».

Специалисты исследовательского судна «G.O. Sars» взяли пробы воды из вентиляционной трубы подлодки. В двух пробах из трех превышения нормы не было. Глава экспедиции Хильда Элиза Хельдал подчеркнула, что результаты исследования предварительные. По ее словам, радиация не угрожает рыболовству в районе.

Реактор подлодки заглушили, однако в торпедных аппаратах остались ракеты с ядерной боевой частью. Сейчас подлодка лежит на глубине около 1,5 километров. В прошлый раз превышение уровня радиации заметили исследователи из России в 2007 году. Хельдал считает, что загрязнение может быть связано с «облаком» пыли, которое поднимается из вентиляционного отверстия время от времени. По словам ученых, на это могут влиять океанские течения, приливы и другие условия.

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец», ранее совершившая рекордное погружение на глубину 1027 метров, затонула 7 апреля 1989 года. Причиной стал пожар на борту. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека.

Напомним, что ранее в Баренцевом море произошел пожар на российской подводной лодке, погибли 14 человек.