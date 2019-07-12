В Первомайске из-за неосторожного обращения с огнем сгорел строительный вагончик

В Первомайске 10 июля на улице Гвардейская сгорел строительный вагончик.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили в 11:21, на место выехали спасатели дежурного отделения 23-й Государственной пожарно-спасательной части. В 11:38 возгорание локализовали, а в 12:08 ликвидировали на площади 25 кв.м. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве из-за короткого замыкания произошел пожар в квартире.