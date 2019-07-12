На Николаевщине в реке утонул 14-летний мальчик

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В четверг, 11 июля, в Еланецком районе в реке Гнилой Еланец утонул 14-летний мальчик.

Об этом сообщается в оперативной сводке Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Инцидент произошел в районе села Велидаровка – около 20:05 14-летний житель Николаева нырнул в необорудованное для купания место и исчез.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекалось пожарно-спасательное отделение 15-й части. В 21:00 тело было найдено, изъято из воды и направлено в бюро судмедэкспертизы в Вознесенск.

Напомним, что на Николаевщине в реке утонул 38-летний мужчина.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия