В Николаеве на парковке ТЦ столкнулись «Volkswagen» и «ИЖ»

В Николаеве в субботу, 13 июля, на парковке ТЦ Portal столкнулись «Volkswagen» и «ИЖ».

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Около 9:30 «Volkswagen» ехал со стороны улицы Гражданской и поворачивал на парковку торгового центра. По предварительной информации, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «ИЖ», после чего произошло столкновение.

Пассажирку «ИЖ» госпитализировали с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

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Ранее сообщалось, что возле Николаева столкнулись «Opel» и «ВАЗ» – погиб 10-летний ребенок, который был за рулем.