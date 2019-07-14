На Николаевщине кроссовер врезался в отбойник и перевернулся – пострадали два человека

В Кривоозерском районе Николаевщины 13 июля в ДТП попал кроссовер «Ssang Yong».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

ДТП случилось около 23:00 на трассе М-05 «Киев-Одесса», автомобиль во время движения врезался в отбойник.

До приезда спасателей очевидцы вытащили из машины 57-летнего водителя. Спасатели, прибыв на место происшествия, деблокировали 39-летнего пассажира, который оказался зажатым изуродованными конструктивными элементами. Двух пострадавших с различными степенями телесных повреждений на карете скорой помощи госпитализировали в лечебное учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Арбузинском районе столкнулись два автомобиля и пострадали пять человек.