В Крыму сдуло ветром туристические домики, которые открывала оккупационная власть

В Крыму 12 июля сдуло ветром три туристических домика в кемпинге «‎Оленевка Village», который в апреле открыл глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

Об этом сообщили в соцсетях туристы Александр Горный и Наталья Соловьева.

По словам Соловьевой, всего перевернулось три домика, пострадал один человек.

«Оленевка Вилладж, открытая с помпой Сергеем Аксёновым и Константиновым, должна быть снесена бульдозерами. По словам Натальи Соловьевой, там произошёл полный... домики из дерьма и соломы перевернуло, есть пострадавшие. Даже сараи построить не могут? Кто из тех, кто рекламировал и продвигал это г***о ответит? Это все, что надо знать про нынешний крымский туризм и тех, кто им рулит. Ну, кто это позволил построить и кто принимал?» - написал Горный.

Блогер «Капитан Крым» отмечает, что на строительство кемпинга инвесторы якобы потратили 300 миллионов рублей (около 4,8 миллиона долларов). Он рассказывает о некомфортных условиях в кемпинге, который построили на берегу, постоянно продуваемом ветрами. Блогер предполагает, что таким образом «застолбили» территорию, где в будущем можно будет построить дороги отели.

Напомним, что оккупационные власти Крыма считают, что Украина нанесла ущерб полуострову в 39,5 миллиардов долларов.