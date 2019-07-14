Минздрав Украины предлагает запретить продажу табака с вкусовыми добавками и «тяжелых» сигарет

Министерство здравоохранения Украины предлагает на законодательном уровне ввести определение электронных сигарет и ограничить продажу табака.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Минздрава Уляна Супрун.

По её мнению, это поможет сохранить здоровье украинцев, а также приблизит законодательство к европейским стандартам. Законопроект опубликован для общественного обсуждения. Предлагается запретить продажу таких табачных изделий:

- так называемый «жевательный табак»; - «вкусный» табак для самокруток и сигареты с характерным запахом или вкусом; - сигареты, в которых содержится более 1 мг никотина, 10 мг смолы и 10 мг оксида углерода; - табачные изделия с витаминами, кофеином или добавками, которые создают впечатление, будто курение имеет преимущества для здоровья; - табачные изделия с добавками, которые делают дым цветным или облегчают его вдыхание и усвоение; - табачные изделия с добавками, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные свойства в несгораемой форме.

Кроме того, предполагается, что в фильтре, бумаге или капсулах не должно быть примесей, отдушек, никотина. Будут запрещены сигареты и табак для самокруток, содержащие вкусовые и ароматические добавки в фильтре, бумаге, упаковке или капсулах.

Электронные сигареты предлагают приравнять к традиционному курению. Впервые на законодательном уровне могут ввести понятие электронных сигарет и других способов потребления табака. Будет определено, что и сгорание табака, и тление, и нагрев – это все курение. Курить их в помещении запрещено. Так же запрещено рекламировать любые сигареты и табачные изделия независимо от способа их потребления.

В Минздраве предлагают увеличить площадь на упаковке, где будут предупреждать о вреде курения. На каждой упаковке сигарет, кроме надписи, должно быть цветное фото, которое предупреждает о последствиях для здоровья. И это предупреждение должно занимать не менее 65% площади сигаретной упаковки, и не менее 30% площади упаковки электронных сигарет или контейнеров для заправки. Такие ограничения являются частью европейской практики – они уже три года действуют в странах ЕС. Украина также обязана их внедрить в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Напомним, что ранее на Николаевщине налоговики сожгли более 14 тысяч пачек папирос и табака для кальяна.