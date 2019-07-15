На Николаевщине на трассе перевернулся грузовик

В понедельник, 15 июля, в Николаевской области на дороге произошло дорожно-транспортное происшествие при участии грузового автомобиля.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

По словам очевидцев, на трассе Н-11 «Николав-Днепр» в районе села Марьевка перевернулся грузовой автомобиль. На данный момент, информация о пострадавших и сами обстоятельства ДТП неизвестны.

Судя по опубликованным фото, транспортное средство полностью перекрыло одну из полос дорожного движения, в связи с чем проезд автомобилей на том участке затруднен.

Напомним, что ранее в Первомайске перевернулся грузовик «DAF» с полуприцепом макухи.