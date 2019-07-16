В Австралии четверо детей сбежали из дома – на родительской машине они уехали за 900 километров от родного города

Четверо детей из австралийского города Рокгемптон уехали за 900 километров от дома в соседний штат на внедорожнике родителей.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Guardian».

14-летний мальчик, двое его друзей в возрасте 13 лет и 10-летняя девочка угнали внедорожник одного из своих родителей и уехали, взяв с собой удочки для ловли рыбы и наличные. Полиция считает, что подростки покинули Рокгемптон, штат Квинсленд, поздно вечером в субботу или рано утром в воскресенье. Один из них оставил своей семье прощальную записку.

Первую остановку компания сделала в 140 километрах от дома, когда у них закончился бензин. По данным СМИ, они якобы украли топливо на станции технического обслуживания.

Детей обнаружили в понедельник в 900 километрах от дома, в городе Графтон, штат Новый Южный Уэльс. Учитывая то расстояние, которое они проехали, подростки управляли автомобилем по очереди, предполагают полицейские.

Компания отказалась открыть машину, когда увидела правоохранителей, но подростков все равно удалось арестовать. Детям предъявят обвинения после допроса, который состоится, когда приедут их родители. В чем обвинят сбежавших подростков, не уточняется.

Напомним, что в Одесской области нашли 14-летнюю девочку из Вознесенска, которая сбежала из своей семьи.