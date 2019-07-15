В Харькове местная жительница из окна угрожала детям автоматом – те слишком громко веселились под окнами

В Новобаварском районе Харькова пожилая местная жительница угрожала детям оружием из окна, предположительно автоматом «АК-46». Это произошло в ответ на то, что дети сильно шумели под окнами дома.

Об этом сообщает сообщество «Харьков LIVE» в Facebook.

По словам очевидцев, она кричала на детей из окна «высунув ствол», а другие подметили, что автомат выглядит настоящим.

Изданию «Inforesist» в пресс-службе областной полиции сообщили, что никакой информации по данному факту не поступало. Тем не менее, сведения внесены в Журнал единого учета местного райотдела. На текущий момент правоохранители проводят проверку и выясняют, действительно ли местная жительница держала в руках боевое оружие.

Напомним, возле Николаевского СИЗО задержали мужчину, который «играл» со штык-ножом посреди улицы.