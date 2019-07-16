В Николаеве подрядчик снял кровлю дома, из-за чего затопило несколько квартир – в департаменте ЖКХ обещают взыскать с него компенсацию

В Николаеве местная жительница пожаловалась рабочих, которые должны были перестилать кровлю на крыше, но оставили работы и прошедший дождь затопил ее квартиру.

Об этом жительница Николаева Наталья Кукина написала у себя на странице в Facebook.

По ее словам, рабочие по адресу Авангардная, 51 демонтировали старую кровлю, поставили строительные леса, заклеили дыры пленкой и остановили работы. Из-за прошедшего накануне дождя ее квартира, расположенная на последнем этаже, была подтоплена.

«Нас очень обрадовал тот факт, что коммунальщики так сильно озаботились проблемой кровли, и начали бешеными темпами устранять проблему - сорвали старую крышу, даже поставили новые леса, занавесили все это плёнкой и пропали. (...) Вчера начался ад: все стены, углы и потолки превратились в Ниагару, и даже люстра дала течь», - написала Наталья Кукина.

фото: Facebook Натальи Кукиной

Сотрудники компании «Місто для людей», явившиеся на вызов, сфотографировали электрический щиток и ушли. Тем временем вода затекла в места проведения проводов.

«Я хочу обратится к МДЛ, и к властям нашего города: скажите, у вас дождь хлюпает в кровати? А как выглядит ваш телевизор? У меня вот он в трёх слоях пленки. Насколько безопасно, когда по проводке течёт вода? И что делать с разводами на потолке?» – поинтересовалась местная жительница.

В комментариях под ее публикацией пользователи Facebook-страницей Департамента жилищно-коммунального хозяйства заверили, что во вторник, 16 июля, сотрудники технического надзора и фирмы-подрядчика проведут ревизию по затопленным квартирам и составят акты, которые будут основанием для компенсации причиненного ущерба.

«Сегодня представитель технадзора, подрядной организации пройдут по всем квартирам пострадавших и составят акты, которые будут основанием для претензий, если жители и подрядчик не договорятся в досудебном порядке», - написали представители департамента.

При этом, на вопрос о том, была ли беседа с подрядчиком, на каком этапе находятся работы и были ли они оплачены или будут оплачены по факту выполненных работ, в Департаменте ЖКХ не ответили, сославшись на то, что предоставление этой информации возможно после предоставления информационного запроса.

На сайте публичных закупок Prozorro опубликован тендер на проведение капитального ремонта кровли дома по адресу Авангардная, 51. Тендер на 1,5 миллиона выиграла фирма ООО «КАПИТАЛ-БУД». Примечательно, что она была единственным участником торгов. Согласно информации на Prozorro, работы по ремонту кровли должны закончить до 2 октября 2019 года. Опубликованного договора о проведении работ нет.

Офис фирмы ООО «КАПИТАЛ-БУД» зарегистрирован в Николаеве, по адресу улица Пушкинская 17-А. Директором фирмы, согласно данным на сайте OpenDataBot, является Сергей Чуприн. Уставной капитал фирмы составляет 89 тысяч гривен. Его на 100% внес предыдущий владелец фирмы – Сергей Пятковский, которого сменил Чуприн в апреле этого года.

Стоит отметить, что по указанному номеру телефона в фирме никто не ответил, так же, как и по номеру телефона заказчика работ – Артема Сапожника.

Напомним, в Николаеве 8 июля из-за сильного дождя оказались повреждены восемь квартир в доме №246Б на улице Пограничной. Над этими квартирами подрядчик не завершил ремонт крыши и не закрыл её должным образом от дождя.