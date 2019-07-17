В Николаеве утром с изношенных рельсов сошел трамвай

В Николаеве в 07:53 17 июля из-за изношенности колеи с рельсов сошел трамвай.

Об этом сообщили на Facebook-странице коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

Трамвай №1117, следовавший по улице Чкалова по маршруту №6, сошел с рельсов на участке возле остановки «улица Вторая Слободская».

На место оперативно выехали бригады автослужбы и службы пути предприятия. С помощью подъемника поставили вагон на рельсы, и уже в 08:40 движение было открыто. Задержка движения составила 47 минут. Вагон продолжил работу по маршруту.

«Причиной схода вагона, как выяснилось, стал сверхнормативный износ рельсов и коррозия металла путевых тяг, в результате чего возникло увеличение ширины мижрейкового пространства», – отметили на «Николаевэлектротрансе».

Напомним, как в Николаеве из-за невнимательности водителя и незакрепленной стрелки трамвай задел дерево и на час остановил движение по маршруту.